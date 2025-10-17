الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن الدفاع المدني في غزة، اليوم الجمعة، عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين جراء استهداف مدفعي مباشر لمركبة كانت تقل عشرة أشخاص في منطقة شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

استشهاد وإصابة فلسطينيين بقصف مركبة شرق الزيتون

وأوضح الدفاع المدني أن طواقمه هرعت إلى موقع القصف للتعامل مع آثار الاستهداف، مشيرًا إلى أن الحصيلة الأولية تشمل شهداء وعدداً من الإصابات، بعضها في حالة حرجة.



ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية وارتفاع أعداد الضحايا بين المدنيين.