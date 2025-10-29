الرياض - كتبت رنا صلاح - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال نحو 50 فلسطينيا، عقب دهم منازلهم وتفتيشها.

حملة اعتقالات واسعة في الضفة والمستوطنون يصعدون اعتداءاتهم

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال نفذت عمليات اقتحام في مدن: بيت لحم، ونابلس، وقلقيلية، وطولكرم، ورام الله، والبيرة، والخليل، واعتقلت خلالها عشرات الفلسطينيين بزعم أنهم "مطلوبون".



وفي القدس المحتلة، اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف من جهة باب المغاربة، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.



وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان، إن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية علنية في الجهة الشرقية من المسجد، وسط حماية مكثفة من شرطة الاحتلال.



وفي سياق متصل، صعد المستوطنون اعتداءاتهم في مناطق عدة من الضفة الغربية، فأقدموا على إحراق مركبتين وخط شعارات عنصرية بعد تسللهم إلى بلدة عطارة شمال مدينة رام الله.



كما أحرق مستوطنون مركبتين لفلسطينيين في بلدة صوريف شمال غرب الخليل، بعد مهاجمتهم منازل بالحجارة.