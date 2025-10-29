الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سيجتمع ونظيره الصيني، شي جينبينغ، في كوريا الجنوبية عند الساعة الـ11 من صباح الخميس بالتوقيت المحلي.

ترامب وشي سيلتقيان صباح الخميس في كوريا الجنوبية

وأنهى الرئيس الأميركي ورئيس كوريا الجنوبية، لي جيه ميونغ، تفاصيل اتفاقهما التجاري المشوب بالتوتر، خلال قمة عُقدت في كوريا الجنوبية الأربعاء. وعبر ترمب عن تفاؤله بشأن القمة المرتقبة مع الرئيس الصيني.



وقال ترامب خلال حفل عشاء مع لي وعدد من القادة الإقليميين، على هامش «منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ»: «توصلنا إلى اتفاق، ونحن على وشك الانتهاء منه تماماً». وأعلن الحليفان في يوليو (تموز) الماضي عن اتفاق تتجنب بموجبه سيول الرسوم الجمركية الأميركية الأسوأ على صادراتها، عبر ضخ استثمارات جديدة بقيمة 350 مليار دولار في الولايات المتحدة، مقابل الحصول على تخفيضات في الرسوم الجمركية. ولكن واجهت المحادثات بشأن هيكل هذه الاستثمارات تحديات حالت دون المضي قدماً.