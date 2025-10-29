الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه نفذ هجومًا في شمال قطاع غزة استهدف ما وصفه بـ"بنية تحتية إرهابية" في منطقة بيت لاهيا، زاعمًا أنها كانت تُستخدم لتخزين أسلحة ووسائل جوية تشكل تهديدًا مباشرًا.

الجيش الإسرائيلي يهاجم بيت لاهيا شمال غزة

وقال الجيش في بيان له إن العملية جاءت لإحباط ما وصفه بـ"مخطط إرهابي" يستهدف قواته وأمن إسرائيل، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الأهداف أو حجم الخسائر.

ويأتي هذا الهجوم في ظل استمرار التصعيد العسكري في القطاع، وسط تحذيرات من تداعيات إنسانية وأمنية متفاقمة.