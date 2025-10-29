الرياض - كتبت رنا صلاح - أكد المفوض الاممي السامي لحقوق الانسان فولكر ترك ان قوانين الحرب واضحة جدًا بشأن الأهمية القصوى لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مشددا على انه يتعين على إسرائيل الامتثال لالتزاماتها المستمرة بموجب القانون الإنساني الدولي وهي مسؤولة عن أي انتهاكات.

مسؤول أممي: اسرائيل مسؤولة عن اي انتهاكات

وأشار فولكر في بيان صحفي اليوم الأربعاء تعقيبا على الغارات الاسرائيلية على غزة الليلة الماضية، الى تقارير تؤكد أن أكثر من 100 فلسطيني استشهدوا ليلة امس في موجة من الغارات الجوية الإسرائيلية استهدفت بشكل أساس المباني السكنية وخيام النازحين والمدارس في جميع أنحاء قطاع غزة، واصفاً إياها بأنها "مثيرة للصدمة".

وقال، ان من المقلق أن هذه المقتلة "حدثت في الوقت الذي بدأ فيه سكان غزة الذين عانوا طويلاً يشعرون بأن هناك أملًا في أن تتراجع موجة العنف المستمرة، داعيا الدول، خاصة تلك التي لها تأثير خاص، إلى القيام بكل ما في وسعها لضمان الامتثال لبنود اتفاق وقف إطلاق النار.