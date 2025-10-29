الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء، فتح تحقيق بتسريب فيديو من سجن سدي تيمان سيء الصيت، يُظهر جنودا يعتدون بشدة على أسير فلسطيني العام الماضي.

الجيش الإسرائيلي يحقق بتسريب فيديو اعتداء على أسير فلسطيني

وقال الجيش في بيان: “تم فتح تحقيق جنائي في نشر الفيديو من سدي تيمان، ويُجرى التحقيق في تورط عناصر من النيابة العامة العسكرية”.

و”وافق رئيس أركان الجيش (إيال زامير) على طلب المدعية العامة العسكرية (يفعات تومر-يروشالمي) الحصول على إجازة حتى تتضح تفاصيل أكثر”، وفقا للبيان.

ويُظهر الفيديو المسرب في أغسطس/آب 2024 جنودا في السجن وهم يأخذون جانبا أسيرا فلسطينيا مستلقيا على وجهه، ثم يحيطونه بدروع مكافحة الشغب أثناء اعتدائهم عليه.

ولاحقا، نُقل الأسير الفلسطيني لتلقي العلاج من إصابات بالغة.

وأثارت الفيديو ردود فعل حقوقية غاضبة في أنحاء العالم، ودعوات لإغلاق سجن سدي تيمان (جنوب)، حيث تعتقل إسرائيل الفلسطينيين من قطاع غزة، وسط تقارير عن انتهاكات خطيرة وواسعة.

والأربعاء، قالت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا إن “قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة يجري هذا التحقيق، بمساعدة مكتب النائب العام”.

وأضافت ميارا عبر بيان: “في هذه المرحلة، ونظرا لاستمرار التحقيق، لا يمكن تقديم أي تفاصيل إضافية”.

فيما قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس في بيان: “أبلغني رئيس أركان الجيش إيال زامير (..) أنه تقرر تعليق مهام المدعية العامة العسكرية”.

وأضاف أن هذه الخطوة جاءت “في ظل التحقيق الجنائي الجاري، والتحقيق في تورط مسؤولين في مكتب المدعي العام العسكري في التسريب”.

كاتس تابع: “هذه قضية خطيرة أحدثت إهانةً فاضحة لجنود الجيش في أنحاء العالم”.

وفي فبراير/ شباط الماضي قدمت النيابة العسكرية لائحة اتهام ضد خمسة جنود إسرائيليين لاعتدائهم الخطير على المعتقل الفلسطيني في “سدي تيمان”، وفق صحيفة “هآرتس”.

وبحسب لائحة الاتهام، قام الجنود الخمسة بضرب السجين بشدة والاعتداء عليه بعد جلبه إلى منشأة الاحتجاز في 5 يوليو/تموز 2024، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، بما في ذلك كسر في الأضلاع وتمزق داخلي في المستقيم.

ووفق الصحيفة، حظرت المحكمة نشر أسماء المتهمين، وهم حاليًا غير محتجزين ولا يخضعون لأي شروط تقييدية من قبيل الإقامة الجبرية أو خلافه.

وفي مايو/ أيار الماضي كشف جندي احتياط بالجيش الإسرائيلي عن “فظائع مروعة” تُرتكب في معسكر سدي تيمان، وفقا لصحيفة “هآرتس”.

وأفاد الجندي بمقتل معتقلين مدنيين من قطاع غزة في هذا السجن جراء “تعذيب شديد”، فيما خضع آخرون لعمليات جراحية “دون تخدير”.

ويقبع بسجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد من المعتقلين، وفقا لمنظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية.

وتزايدت الاعتداءات بحق المعتقلين الفلسطينيين، بموازاة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة لمدة سنتين منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

هذه الإبادة خلّفت 68 ألفا و643 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا و655 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

كما قتل الجيش الإسرائيلي ومستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن ألف و62 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف، إضافة لاعتقال أكثر من 20 ألفا، بينهم 1600 طفل.