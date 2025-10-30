الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد ليلا مشتبها به داخل مبنى في بلدة بليدا جنوب لبنان، بزعم أنه ينتمي لحزب الله، فعلمت قوة على اعتقاله، لكنها أطلقت النار عليه بعدما شكل تهديدا لها.

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل عملية بليدا وإدانات لبنانية واسعة

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "خلال ساعات الليل، وفي إطار نشاط لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي لتدمير بنية تحتية إرهابية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في منطقة قرية بليدا بجنوب لبنان، رصدت القوات مشتبهًا به داخل المبنى. شرعت القوة في إجراء اعتقال مشتبه به. وعندما تمّ تحديد تهديد مباشر على المقاتلين، تم تنفيذ إطلاق نار لإزالة التهديد، وتمّ رصد إصابة. ‏الحدث قيد التحقيق".

وأضاف البيان أن "المبنى استخدم في الآونة الأخيرة لنشاطات إرهابية تابعة لحزب الله تحت غطاء بنية تحتية مدنية. ‏وهذه حادثة إضافية تظهر نمط العمل الذي يعرض سكان لبنان للخطر ويجسد الاستغلال البشع من قبل منظمة حزب الله للبنى التحتية المدنية لأغراض إرهابية"، وفق ما جاء في البيان.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت مقتل شخص في بلدة بليدا جنوب لبنان برصاص أطلقه الجيش الإسرائيلي خلال عملية توغل قام بها فجر اليوم الخميس.

من جهته، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن التوغل الإسرائيلي في بلدة بليدا واستهدافها المباشر لموظف في البلدية أثناء تأدية واجبه هو اعتداء صارخ على مؤسسات الدولة اللبنانية وسيادتها.

وأكد سلام أن "الحكومة اللبنانية تتابع الضغط مع الأمم المتحدة والدول الراعية لاتفاق وقف الأعمال العدائية لضمان وقف الانتهاكات المتكررة وتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضينا".

بدوره دان وزير الداخلية اللبنانية أحمد الحجار اغتيال موظف بلدية بليدا برصاص الجيش الإسرائيلي معتبرا أنه جريمة بشعة وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان.

وشدد الحجار على ضرورة وقف الاعتداءات الاسرائيلية بحق المدنيين والمنشآت العامة مؤكدا وقوف الوزارة إلى جانب أهالي بليدا والبلديات والموظفين في مختلف المناطق، اللبنانية الذين يواصلون عملهم رغم كل المخاطر والظروف الصعبة.