 إسرائيل تصادق على خطة بناء 1300 وحدة استيطانية جديدة جنوب القدس

الرياض - كتبت رنا صلاح - صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، على خطة لبناء 1300 وحدة سكنية استيطانية جديدة في تجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني جنوب مدينة القدس المحتلة.

وأشارت الإذاعة الإسرائيلية ، نقلا عن سلطات الاحتلال اليوم الخميس، الى أن هذه الوحدات ستقام في حي "الجبل الروسي" جنوب مستوطنة "ألون شفوت"، وستكون أكبر خطة استيطانية في المنطقة منذ فترة.

من جهتها، أوضحت محافظة القدس، أن سلطات الاحتلال سلمت 30 إخطار هدم ووقف بناء لمنازل الفلسطينيين في "العيساوية" وبلدة "الزعيم" شرق المدينة المحتلة.