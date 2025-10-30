الرياض - كتبت رنا صلاح - لقي عشرة أشخاص مصرعهم وفقد ثمانية آخرون، جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول أمطار غزيرة على مناطق وسط البلاد أخيرا.

مصرع وفقدان 18 شخصا بفيضانات وسط فيتنام

وأعلنت وزارة البيئة فى فيتنام في بيان نقلته قناة تشانيل نيوز آشيا اليوم الخميس، أن الفيضانات غمرت أكثر من 128 ألف منزل في خمسة أقاليم، فيما بلغ ارتفاع المياه ثلاثة أمتار في بعض المناطق.

كما تضررت عدة كيلومترات من الطرق أو أغلقت بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية التي دمرت أكثر من خمسة آلاف هكتار من المحاصيل وتسببت في نفوق أكثر من 16 ألف رأس من الماشية.

وتعد فيتنام عرضة في كثير من الأحيان للعواصف والفيضانات التي تتسبب في إحداث أضرار على نطاق واسع، خاصة خلال موسم العواصف الذي يستمر من شهر حزيران وحتى شهر تشرين الأول.