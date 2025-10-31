الرياض - كتبت رنا صلاح - أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، أن موسكو ما تزال منفتحة على تسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع في أوكرانيا، مشيراً إلى توفر جميع الشروط اللازمة لاستئناف مسار المفاوضات في إسطنبول برعاية تركية.

روسيا: مستعدون لاستئناف مفاوضات إسطنبول مع أوكرانيا

وقال غالوزين خلال مؤتمر صحفي:" إن المقترحات الروسية التي طُرحت سابقاً ما زالت قائمة، وتشمل إنشاء مجموعات عمل وتبادل الأسرى والجثامين وتنظيم هدن إنسانية، العقبة الوحيدة أمام استئناف الحوار، هي غياب الإرادة السياسية لدى الأطراف المقابلة المعنية بالصراع".