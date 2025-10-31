الرياض - كتبت رنا صلاح - طلب الرئيس اللبناني جوزاف عون من وزير خارجية ألمانيا أن يبذل المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، ضغوطا على إسرائيل للالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية الذي أُعلن عنه في تشرين الثاني الماضي.

الجيش اللبناني يعزز قواته في الجنوب إلى 10 آلاف جندي

وأكد الرئيس عون أهمية تمكين الجيش اللبناني من الانتشار على الحدود الجنوبية الدولية، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ الخطط الهادفة إلى بسط سيادة لبنان على أراضيه بالكامل.

وفي تصريح له، أضاف الرئيس عون أن لبنان ليس من دعاة الحروب، مشيرًا إلى أن الشعب اللبناني قد تعلّم من تجاربه المرة مع الحروب.

وأوضح أن الهدف الأساسي هو إعادة الاستقرار إلى لبنان، بدءًا من الجنوب. وأكد أن خيار التفاوض قائم لاسترجاع الأراضي المحتلة وإعادة الأسرى اللبنانيين، غير أن هذا الخيار قوبل من الجانب الإسرائيلي بمزيد من الاعتداءات على الأراضي اللبنانية، ما أسهم في زيادة التصعيد في الجنوب والبقاع.

وأشار الرئيس عون إلى أن عدم تجاوب إسرائيل مع الدعوات المستمرة لوقف اعتداءاتها يدل على أنّ الخيار العدواني ما يزال هو الخيار الأول لها، ما يلقي بمسؤولية كبيرة على المجتمع الدولي لدعم موقف لبنان الساعي إلى تحقيق الأمن والاستقرار.

وتابع الرئيس عون بالإشارة إلى دور الجيش اللبناني في حفظ الأمن، مؤكدًا أن الجيش يقوم بواجبه بالكامل في منطقة جنوب الليطاني، بالإضافة إلى مهامه العديدة على المستوى الوطني.

وأعلن أن لبنان يرحب بأي دعم دولي للجيش وتوفير الإمكانات اللازمة لتمكينه من ممارسة دوره الكامل في حماية السيادة الوطنية وسلامة الأراضي اللبنانية. وأشار إلى أنه من المقرّر زيادة عديد الجيش في الجنوب ليصل إلى عشرة آلاف جندي قبل نهاية العام الحالي.

كما أكد الرئيس عون على التعاون المستمر بين الجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في الجنوب، مشددًا على أن لبنان يرفض تمامًا أي اعتداءات إسرائيلية تستهدفه.

وهنأ الموقف الإيجابي للاتحاد الأوروبي الذي أدان التعرض لقوات "اليونيفيل"، التي تقوم بدور حيوي في تطبيق القرارات الدولية وتأمين الاستقرار في المنطقة الجنوبية.

وفي الختام، أكد الرئيس عون أن الجيش اللبناني يشكل الضمانة الوحيدة لحماية لبنان والدفاع عن سيادته. كما شدد على أن أي حل للأمن المستدام لا يمكن أن يتم دون دعم الجيش اللبناني، مؤكدًا أن لبنان مستعد للمفاوضات لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، لكن هذه المفاوضات لا يمكن أن تكون من جانب واحد بل تحتاج إلى إرادة متبادلة، وهو ما لا يتوفر حتى الآن. أما بالنسبة لشكل المفاوضات وزمانها ومكانها، فقد أشار الرئيس عون إلى أن هذه الأمور ستُحدد في وقت لاحق.