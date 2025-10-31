الرياض - كتبت رنا صلاح - يعقد وزراء خارجية الدول الذين التقوا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نيويورك بشأن قطاع غزة، الاثنين، اجتماع لبحث وقف إطلاق النار في القطاع، وفقا لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

اجتماع وزاري دولي لبحث تهدئة غزة الاثنين

وقال فيدان، الجمعة، إنّ الوزراء سيناقشون خلال الاجتماع الخطوات التالية، في ظل الجهود الدولية المستمرة لتثبيت التهدئة.

وأشار إلى أن المفاوضات لا تزال جارية لتشكيل "قوة عمل لغزة" إلى جانب "قوة الاستقرار"، مؤكداً أن المشاورات مع الأطراف المعنية مستمرة من أجل ضمان استمرارية وقف إطلاق النار.

وأضاف فيدان: "نشعر بالقلق إزاء صمود وقف إطلاق النار في غزة"، في ضوء التطورات الميدانية الأخيرة.