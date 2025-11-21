الرياض - كتبت رنا صلاح - قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الجمعة، إن 67 طفلا على الأقل استشهدوا في وقائع مرتبطة بالصراع منذ بدء وقف إطلاق النار في غزة.
اليونيسف: استشهاد طفلين يومياً في غزة رغم وقف النار
وقال ريكاردو بيريس المتحدث باسم اليونيسف للصحفيين في جنيف: "أصيب عشرات آخرون. وذلك يعني (استشهاد) طفلين تقريبا في المتوسط يوميا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ".
وقال ريكاردو بيريس المتحدث باسم اليونيسف للصحفيين في جنيف: "أصيب عشرات آخرون. وذلك يعني (استشهاد) طفلين تقريبا في المتوسط يوميا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ".