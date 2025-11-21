بالصور.. تامر عاشور يتألق بأضخم حفل غنائي فى مدينة السادات بحضور جماهيري ضخم

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيا الميجا ستار تامر عاشور واحدة من أضخم حفلات مدينة السادات بحضور الآلاف من الأسر والشباب من مختلف محافظات الجمهورية.

و حضر تامر عاشور بكامل اناقته مرتديا ملابس "كاجوال "بصحبة مدير أعماله أيمن نابليون وشقيقه آسر عاشور وكان في استقبالهما المهندس وائل سعيد ومنظم الحفل المنتج ياسر الحريري.

هتافات وصيحات الجمهور

وبمجرد صعود تامر عاشور على خشبه المسرح تعالت هتافات وصيحات الإعجاب والتي لم تنقطع طوال فقرته التي اشعلها بعدد كبير من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "تيجي نتراهن"، "كلموها عني"، "هاجي علي نفسي"، "هيجيلي موجوع"، "وبقول عادي".. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات المعجبين.

تقديم فقرات الحفل

وقامت بتقديم فقرات الحفل الاعلامية نانسي مجدي وفي الختام وجهه تامر عاشور كلمة شكر لكل من ساهم في انجاح الحفل في مقدمتهم الجمهور الرائع الذي أستمتع بتفاعلهم معه طوال الحفل والمهندس وائل سعيد الذى اتاح له فرصة لقائه بهم والمنظم ياسر الحريري الذى ساهم في خروج الحفل بمواصفات عالمية.

أحيا أولى فقرات الحفل ال dj عمرو سو وfire works أحمد جمال وصوت شريف الاغا وإضاءة على ماريوت وتأمين تريمف.