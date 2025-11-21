سفير مصر بالكويت: العملية الانتخابية تجرى بسلاسة منذ بدء التصويت

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 نوفمبر 2025 03:20 مساءً - أكد سفير مصر لدى الكويت، السفير محمد أبوالوفا، أن العملية الانتخابية لأبناء الجالية المصرية فى الكويت تجرى بسلاسة فى أول أيام المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، منذ بدء التصويت فى تمام الساعة التاسعة صباحا (بتوقيت الكويت) اليوم.

تنظيم محكم وتيسير حركة الناخبين

وأشار السفير أبوالوفا - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إلى أن العملية تسير بسرعة ويسر ودون فترات انتظار طويلة ويجري التعامل على الفور مع أي كثافات أمام دوائر بعينها وتسهيل عملية الاقتراع.

وأوضح أن هناك فريق عمل كاملا لإرشاد الناخبين لأماكن محافظاتهم ودوائرهم وتنظيم عملية دخول وخروج الناخبين، متوقعا ازدياد عدد الناخبين على مدار اليوم لاسيما بعد أداء صلاة الجمعة، مضيفا أن البعثة تقوم على مدار اليوم بمتابعة تصويت الناخبين وتنظيم هذه العملية بشكل مستمر.

استعدادات مكثفة قبل الاقتراع

ولفت إلى أن طاقم البعثة الدبلوماسية المصرية في الكويت عمل على مدى أيام قبل بدء الاقتراع بعمليات إعداد وتحضير وتنسيق للتجهيز للاقتراع.

وأشار إلى توجيهات وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي؛ إلى جميع البعثات الدبلوماسية في الخارج؛ لتقديم التسهيلات التنظيمية واللوجستية؛ لتسهيل مشاركة المصريين في الخارج في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.

تنسيق مستمر مع الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات

وأوضح أن هناك تنسيقا مستمرا مع فريق عمل وزارة الخارجية المصرية المعني بمتابعة انتخابات المصريين فى الخارج برئاسة، السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة، وكذلك الهيئة الوطنية للانتخابات، والذين قدموا كل الدعم اللوجيستي والتنظيمي والفني للبعثة الدبلوماسية في الكويت فى هذا الصدد.

تخصيص قاعة كبيرة لاستقبال الناخبين

وقال سفير مصر لدى الكويت، السفير محمد أبوالوفا، إنه جرى تخصيص القاعة (B) بأرض المعارض بمنطقة مشرف وهي قاعة كبيرة حيث جرى اتخاذ كافة التجهيزات والتحضيرات بالتنسيق مع الجهات الكويتية المعنية خاصة وزارة الداخلية الكويتية التي بذلت جهدا مُقدرا في تسهيل عملية دخول الناخبين وخروجهم بالتنسيق مع طاقم السفارة.

جدير بالذكر أن المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب تشمل 13 محافظة، هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، وتجرى فيها الانتخابات في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر الجاري وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر على أن تُنظم جولة الإعادة خارج مصر يومي 15 و16 ديسمبر المقبل، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر 2025.

المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب .. تعرف على قائمة المحافظات

يختار الناخبون في الداخل والخارج خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المرشحين والقوائم بمحافظات: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

قواعد وإجراءات تصويت المصريين في الخارج .. ما هي ؟

وفى وقت سابق، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوى، القرار رقم 56 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية في انتخابات مجلس النواب.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار الذى نص على أنه لكل مصري مقيم بالخارج الحق في الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب، متى كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي.

وبموجب القرار، سيكون التصويت عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي .

أين تنعقد لجان التصويت في انتخابات النواب للمصريين في الخارج ؟

يكون الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية، أو البعثة الدبلوماسية، أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناء على ترشيح وزارة الخارجية .

تشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات، من عدد كافٍ من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية، الذين يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويبدأ الاقتراع بالخارج داخل 139 لجنة في 117 دولة من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقًا لتوقيت الدولة التي يجري فيها الاقتراع، على النحو المبين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس النواب، على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية.