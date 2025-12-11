الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر الكركديه من النباتات العشبية المعروفة في جميع أنحاء العالم، ويتميز الكركده بلونه الأحمر القاني ونكهته اللاذعة المميزة، ويمكن تناوله كمشروب ساخن وبارد، ويعد جزء من الثقافة الغذائية في بعض المناطق، خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط، وويحتوي الكركدية على فيتامين سي وبعض المعادن الهامة ومنها الكالسيوم والمغنسيوم والبوتاسيوم، ومركبات نباتية مضادة للأكسدة.

يقاوم الشيخوخة ويعزز المناعة.. فوائد سحرية لتناول الكركديه

فوائد الكركديه

يمنح الكركديه بعض الفوائد الهامة لجسم، ومن أهمها:

خفض ضغط الدم المرتفع بشكل ملحوظ.

تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

دعم وظائف الكبد وتحسين أدائه.

المساعدة في التحكم بالوزن من خلال الحد من تراكم الدهون.

تعزيز عمل الكليتين لخصائصه المدرة للبول.

لاحتوائه على مضادات الأكسدة يساعد على تأخر الشيخوخة.

تعمل مضادات الأكسدة على تقليل الالتهاب وتقوية خلايا البروستاتا ضد التلف.

تنبيهات هامة عند تناول مشروب الكركديه

كشفت الدراسات الحديثة عن بعض التنبيهات الهامة التي يجب مراعاتها عند تناول مشروب الكركديه، وكان من أهمها:

استشارة الطبيب في حالة وجود أمراض مزمنة أو تناول أدوية منتظمة.

تجنبه أثناء الحمل والرضاعة إلا بعد استشارة الطبيب.

تناوله باعتدال دون إفراط.

نبات الكركديه

يعتبر نبات الكركديه من النباتات المزهرة، وينتمي الكركديه إلى الفصيلة الخبازية، وموطن نبات الكركديه الأطلي إفريقيا، ومنها انتشر الكركديه إلى قارة آسيا وجزر الهند الغربية، ونما بعد ذلك طبيعيا في العديد من الأماكن، تستخدم سيقان الكركديه لإنتاج ألياف اللحاء، وتنقع أوراق كؤوسه المجففة لشرب مشروب الكركديه، وأشارت دراسة تحليلية أجرتها مؤسسة كوكريه، إلى أنه عند تناول الكركديه ناجح في علاج ارتفاع وانخفاض ضغط الدم، حيث يتم تناول شراب الكركديه البارد لخفض ضغط الدم المرتفع وشرب الكركديه الساخن لرفع ضغط الدم المنخفض.