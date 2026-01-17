الرياض - كتبت رنا صلاح - حثت القيادة المركزية الأمريكية السبت قوات الحكومة السورية على وقف الأعمال القتالية بين حلب والطبقة في شمال سوريا، حيث اشتبكت قوات سورية مع مقاتلين أكراد بعد خلاف حول اتفاق لانسحاب القوات الكردية.

أميركا تحث القوات السورية على وقف الأعمال القتالية بين حلب والطبقة

في السياق، بدأت وحدات وزارة الداخلية السورية، عقب انتشارها الميداني في مدينة دير حافر وتأمين جميع أحيائها؛ بالدخول إلى مدينة مسكنة في ريف حلب الشرقي، والتوزّع في شوارع المدينة ومرافقها الحيوية، لتعزيز السيطرة الأمنية وفرض النظام، بما يسهم في استقرار الحياة اليومية للأهالي، وذلك بعد انسحاب تنظيم قسد وتسليم المدينة للجيش العربي السوري.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء السبت، أن هذا الإجراء ينفذ لحماية المدنيين وتأمين المنشآت الحيوية، بالتنسيق الكامل مع قوات الجيش العربي السوري المنتشرة في المدينة، بما يضمن استقرارها ويعيد الطمأنينة والأمن للأهالي.