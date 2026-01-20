مصطفى مدبولى يشكر السيدة انتصار السيسى لرعايتها مبادرة منح علماء المستقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 10:27 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إننا نشهد اليوم مناسبة وطنية لدعم الطلاب المتفوقين وتمكينهم من استكمال مسيرتهم التعليمية، موجهاً بخالص الشكر والتقدير للسيدة الفاضلة انتصار السيسى قرينة السيد رئيس الجمهورية لقبولها رعاية هذه الاحتفالية، مما يعكس حرصها الدائم لدعم التعليم، ويجسد الدور القيادى للمرأة المصرية فى دعم التعليم.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى خلال كلمته فى حفل إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية "منحة علماء المستقبل" والمنعقد بجامعة القاهرة تحت رعاية السيدة انتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية، أن الدولة المصرية وضعت ملف التعليم على رأس أولوياتها، باعتباره بوابة العبور للتنمية الشاملة والمستدامة، ولم يكن هذا الاهتمام مجرد شعار وترجم لسياسات هدفها بناء جيل قادر على الابتكار والمنافسة.

منحة علماء المستقبل

وأضاف الدكتور سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة خلال كلمته فى حفل إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية "منحة علماء المستقبل" والمنعقد بجامعة القاهرة تحت رعاية السيدة انتصار السيسى حرم السيد رئيس الجمهورية، أن مشاركة رئيس الحكومة والقطاع الخاص ورجال الأعمال تمثل صورة متكاملة لأهداف الدولة لدعم ورعاية المتميزين، ويبعث برسالة أن التفوق العلمى والبحثى ضمن صميم أولويات الدولة المصرية، وأننا فى الجامعة بتاريخها الممتد لأكثر من قرن من الزمان نؤمن أن دعم الطلاب واجب وطنى يسهم فى بناء كوادر قادرة على تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

الشراكة الاستراتيجية بين أجهزة الدولة والجامعات

وتابع: أهمية الشراكة الاستراتيجية بين أجهزة الدولة والجامعات يعزز شباب العلماء على المنافسة إقليميا ودوليا، ويعكس المكانة التاريخية لمصر، وندعو المجتمع بكل مكوناته من مجتمع مدنى والقطاع الخاص لدعم هذه المبادرة الوطنية ودعمها والمساهمة فى استدامتها، إيمانا أن رعاية المتفوقين رسالة، ودعمهم استثمار يسهم فى بناء المستقبل والغد.