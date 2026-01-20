الرئيس السيسي يلتقى غدا رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي فى دافوس

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 10:27 مساءً - يتوجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح غد الأربعاء، إلى قاعة المؤتمرات بدافوس، حيث يكون في استقباله بورجي برنده رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي.

ويعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاء ثنائيا مع بورجي برنده رئيس المنتدى، وبانتهاء اللقاء يتوجه الرئيس السيسى وبصحبته رئيس المنتدى إلى القاعة الرئيسية، وعقب ذلك، يشارك الرئيس في جلسة الحوار الخاصة بالرئيس السيسى، وهي جلسة مخصصة لمصر ، يلقي خلالها رئيس المنتدى كلمة، ثم يلقي السيد الرئيس كلمة ، يعقبها حوار تفاعلي بين السيد الرئيس والحضور.

وخلال اليوم ، سيشارك السيد الرئيس في جلسة الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية، وهي جلسة للشركات المهتمة والتي لديها اهتمام بالاستثمار في مصر، يشارك فيها حوالي 60 من رؤساء وممثلي الشركات العالمية.