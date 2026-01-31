الرياض - كتبت رنا صلاح - حذر الأمين العام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن المنظمة تواجه خطر انهيار مالي وشيك بسبب عدم سداد الدول الأعضاء لالتزاماتها المالية.

غوتيريش يحذر من خطر انهيار مالي وشيك بمنظمة الأمم المتحدة

وبحسب موقع أخبار الأمم المتحدة، قال غوتيريش، إن الأمم المتحدة تمر بأزمة مالية تتفاقم وتهدّد تنفيذ البرامج، مشيراً إلى أن الأموال قد تنفد بحلول تموز المقبل.

وأوضح في رسالة وجهها إلى الدول الأعضاء أنه يتعين عليها الوفاء بالمدفوعات الإلزامية، أو الشروع في إصلاح القواعد المالية للمنظمة لتجنب الانهيار.