هل يتدخل بنزيما في اختيار صفقات الاتحاد؟

نفى لؤي مشعبي، رئيس نادي الاتحاد، ما يتردد حول تدخل النجم الفرنسي كريم بنزيما في اختيار صفقات الفريق، مؤكدًا أن دوره كان محدودًا في هذا الجانب.

مشعبي أوضح أن بنزيما ليس المسؤول عن الصفقات كما يُشاع، وذلك خلال تصريحات عبر برنامج “دورينا غير”، حيث قال:

-“دور كريم لا يتجاوز دور المدرب أو لجنة الاستقطاب، ولا يوجد شخص يمتلك القرار الأوحد في التعاقدات”.

-“صفقة موسى ديابي على سبيل المثال، تم عرضها علينا من قبل وكيل أعماله، ولم نكن من بادر بالسعي خلف اللاعب”.

-“بنزيما لم يكن على علم بعدد كبير من الصفقات التي تمت، باستثناء بريدراج رايكوفيتش”.

-“الجميع يعتقد أن كريم يختار اللاعبين، لكن هذا غير دقيق. هو لاعب جماعي، ومن الطبيعي أن نأخذ برأيه، كما كان يجتمع مع بعض اللاعبين للاستماع لآرائهم قبل أن يعطينا رأيه”.