أخبار اليمن : برشلونة يقترب من لقب الدوري الإسباني

برشلونة يقترب من لقب الدوري الإسباني
اقترب برشلونة بشكل كبير من التتويج بلقب الدوري الإسباني بعد فوزه المهم على أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1، ليوسّع الفارق مع ملاحقه ريال مدريد إلى 7 نقاط قبل نهاية الموسم.
وجاء هذا الانتصار في قمة مباريات الجولة التي أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد، ليعزز الفريق الكتالوني موقعه في الصدارة ويضع نفسه في موقف مريح نسبيًا لحسم اللقب.
المباراة شهدت إثارة كبيرة، حيث بدأ أتلتيكو مدريد بالتسجيل مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، قبل أن ينجح برشلونة في العودة خلال الشوط الثاني، بعدما فرض سيطرته وضغطه الهجومي، ليسجل هدف التعادل ثم هدف الفوز في الدقائق الحاسمة.
واعتمد أتلتيكو على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة، في حين سيطر برشلونة على الاستحواذ وبناء اللعب، مع تألق لافت لحارس الفريق الذي حافظ على التقدم حتى نهاية اللقاء.
ورغم اتساع الفارق، تبقى المنافسة قائمة حسابيًا، خاصة في ظل خبرة ريال مدريد في المراحل الحاسمة، ما قد يجعل الجولات المتبقية حاسمة في تحديد بطل الدوري الإسباني هذا الموسم.
