أخبار اليمن : "أوتشا”: المدنيون بغزة يواجهون التهجير وسط المجاعة

"أوتشا”: المدنيون بغزة يواجهون التهجير وسط المجاعة
قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، اليوم الخميس، إن الهجوم "الإسرائيلي" المتواصل على مدينة غزة المنكوبة بالمجاعة، دفع السكان إلى النزوح مجددًا في ظل انعدام أي ملاذ آمن.
وأضاف المكتب، في تدوينه على منصة "إكس" أن بعض الخدمات الحيوية قد توقفت بالفعل، بينما يكافح عمال الإغاثة في ظروف بالغة الخطورة لإنقاذ الأرواح وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة.
وبدعم أمريكي وأوروبي، يواصل جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكاب جرائم إبادة جماعية وحرب حصار وتجويع في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 64,718 مدنياً فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 163,859 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
