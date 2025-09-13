أخبار اليمن : مجيديع يعزي بوفاة الشيخ عبدالصمد الخطيب

مجيديع يعزي بوفاة الشيخ عبدالصمد الخطيببعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ عبدالرزاق الخطيب، والشيخ عبدالملك الخطيب، وإلى نجل الفقيد الشيخ عبدالباسط عبدالصمد الخطيب وإخوانه، في وفاة الشيخ عبدالصمد علي محمد الخطيب، عضو اللجنة الدائمة، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

مشيداً بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية ودوره الفاعل في الإصلاح بين الناس وحل مشاكلهم، ومعبِّراً باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة لأسرة الفقيد وكافة آل الخطيب في عزلة أذرع مديرية الخبت محافظة المحويت في هذا المصاب.

وابتهل الأمين العام المساعد إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون ".