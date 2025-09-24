رئيس تشيلي: نتنياهو مجرم حرب يجب محاكمته دوليا
وصف رئيس تشيلي، غابرييل بوريك، رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بأنه "مجرم حرب"، مطالبًا بضرورة محاكمته دوليًا بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.
وأضاف الرئيس التشيلي في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، "أريد أن أشاهده وهو يقف أمام المحكمة، لمواجهة هذه التهم".
ويعكس هذا التصريح حجم السخط الدولي المتزايد تجاه العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة والانتهاكات في الضفة الغربية.
وتتزامن دعوة رئيس تشيلي مع الإجراءات القائمة بالفعل ضد قادة الاحتلال في المحاكم الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : رئيس تشيلي: نتنياهو مجرم حرب يجب محاكمته دوليا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.