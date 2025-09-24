أخبار اليمن : قصف تجمعات العدو الصهيوني شرق غزة

قصف تجمعات العدو الصهيوني شرق غزةأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، أنها قصفت تجمعات لجيش العدو الصهيوني شرق مدينة غزة.

وقالت الكتائب، في بيان : “قصفنا تجمعات العدو في موقع "كارني" شرق مدينة غزة بقذائف الهاون وعدد من صواريخ "رجوم" 114 ملم".

وتُواصل فصائل المقاومة الفلسطينية، منذ السابع من أكتوبر 2023، عملياتها البطولية ضد العدو الصهيوني، ضمن معركة "طوفان الأقصى" المستمرة.