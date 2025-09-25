أخبار اليمن : استهداف جرافتين صهيونيتين و"جيب" في غزة

استهداف جرافتين صهيونيتين و"جيب" في غزةأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، أنها استهدفت في عمليتين منفصلتين جرافتين عسكريتين لجيش العدو الصهيوني، و"جيب" تابع لعدد من "المستعربين" في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وقالت الكتائب، في بيانين منفصلين: “استهدفنا جرافتين عسكريتين من نوع "D9" بقذائف "الياسين 105" شمال شرق حي الشيخ رضوان بمدينة غزة".

وأضافت: “استهدفنا جيب يتبع لعدد من "المستعربين" بعبوة أرضية قرب مفترق بهلول في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة ما أدى لمقتل من بداخله”.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها لآليات العدو الصهيوني وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى" ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ نحو عامين.

