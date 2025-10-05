أخبار اليمن : ضرب أهداف حساسة للعدو الصهيوني في القدس المحتلة

ضرب أهداف حساسة للعدو الصهيوني في القدس المحتلةأعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، تنفيذ عملية عسكرية نوعية بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2 الانشطاري متعدد الرؤوس مستهدفاً أهدافاً حساسة عدة، في منطقة القدس المحتلة.

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ

قال تعالى: { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ الأعزاءِ، ورداً على جرائمِ الإبادةِ الجماعيةِ والتصعيد الخطير الذي يقوم به العدوُّ الإسرائيليُّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة.

نفذتِ القوَّةُ الصاروخيَّةُ في القوّاتِ المسلَّحةِ اليمنيَّةِ عمليَّةً عسكريَّةً نوعيَّةً وذلكَ بصاروخٍ باليستيٍّ فَرْطِ صوتيٍّ نوعِ فلسطين2 الانشطاريِّ متعددِ الرؤوسِ مستهدفاً أهدافًا حساسةً عدةً، في منطقةِ القدس المحتلةِ، وقد حقَّقتِ العمليَّةُ أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ اللهِ، وتسبَّبتْ في هُروبِ الملايينِ من قطعانِ الصهاينةِ الغاصبينَ إلى الملاجئِ.

تتابعُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ تطوُّراتِ الأوضاعِ في غزةَ على ضوءِ المستجداتِ الأخيرةِ، وتؤكِّدُ أنها — بعونِ اللهِ وبالتنسيقِ معَ المقاومةِ — تراقبُ تطوُّراتِ الموقفِ، لا سيما ما يتعلَّقُ بوقفِ العدوانِ الصهيونيِّ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزةَ. وستتعامَلُ على ضوءِ نتائجِ تلكَ التطوُّراتِ على الصعيدِ الميدانيِّ بما يُفضي إلى تحقيقِ مطالبِ شعبِنا الفلسطينيِّ المظلُومِ.

مستمرُّونَ في عملياتِنا الإسناديَّةِ حتى وقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها..

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

صنعاء 13 من ربيعٍ الآخر 1447للهجرة

الموافق للـ 5 من أكتوبر 2025م

صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

