أخبار اليمن : العسل اليمني بين عظمة الحضور ومتاعب التحديات

العسل اليمني بين عظمة الحضور ومتاعب التحدياتيظل العسل اليمني المتربع على عرش جودة العسل من حيث الجودة والمذاق والقيمة الدوائية والغذائية، باعتباره الأفضل على مستوى العالم، إلا أن هناك عدد من المشاكل التي تعيق تطور وتطوير انتاجه وتسويقه، وهو ما أوضحه عدد من منتجي وتجار العسل في هذا الاستطلاع.

في البداية تحدث رئيس الجمعية اليمنية للنحالين وتحار العسل مدير مؤسسة جبال اليمن للعسل والمنتجات الطبيعية عبدالله يريم عن أهمية المهرجانات والفعاليات الخاصة بالعسل، لإبراز العسل اليمني الذي يعتبر أفضل عسل على مستوى العالم ويحضى بشهرة عالمية بجودته ومذاقه وقيمته الدوائية والغذائية، منوها الى أن العسل اليمني مهضوم إعلاميا، وأنه تعرض خلال الفترة الماضية لحملة مغرضة استهدفت سمعته والتى أثرت على مستوى التسويق.

وقال يريم إن العسل اليمني يواجه عدد من المشاكل التي تعيق تطوير انتاج العسل وتضر بالنحل، مشيرا الى أنه تم حل جزء منها وتم عرضها ومناقشتها، كما تم التطرق اليوم في كلمة القائم بأعمال رئيس الوزراء محمد مفتاح الذي ركز على أهمية ايقاف استيراد العسل الخارجي وكذا الحد من الاحتطاب الجائر للاشجار التي تتغذى منها النحل، بالإضافة الى السموم والمبيدات الزراعية التي تفتك بالنحل، حيث سجل عامي 2023 و2024 نفوق ما يقارب 2000 الى 3000 خلية نحل في مناطق العشة والقفلة وحرف سفيان بمحافظة عمران وغيرها من المناطق نتيجة السموم والمبيدات التي تؤثر على النحل على بعد 2 كيلومتر.

وأشار الى أنه تم مناقشة هذه هذه المشاكل في وزارة الزراعة وغيرها من الجهات المختصة والمعنية، حيث تم حل مشكلة ستيراد العسل الخارجي الذي تم منعه باستثناء العبوات الصغيرة، متمنيا أن يتم منعه بشكل نهائي ويحل محلها العسل اليمني، منوها الى عدد من الخطوات العملية لحماية جودة العسل اليمني، منها إنشاء المحميات النحلية تحت إشراف ورقابة مشددة أيام المواسم من خلال منع المعالجة بالمواد الكيماوية ومنع التغذية السكرية حتى يكون العسل دوائي مكتمل وعالي الجودة، متمنيا أن يحقق المهرجان ما يصبو اليه المشاركين والنحالين وعسل اليمني بشكل عام.

من جانبه أوضح مسؤول العلاقات العامة بالجمعية اليمنية للنحالين وتحار العسل فهد لطف الله شايع مدير الرحيق المختوم للعسل اليمني، أن المهرجان الرابع للعسل اليمني فعالية ايجابية ورائعة كونه يجمع الجمعيات والنحالين والمنتجي وتجار العسل والمهتمين بهذا الشأن، من مختلف المناطق ومختلف أنواع العسل، وذلك لإبرازه ورفع مستوى الوعي لدى الداخل والخارج عن هذا المنتج القومي من حيث الجودة والشهرة باعتباره الأفضل عالميا.

وقال إن الرحيق المختوم يقدم ويوفر أفضل وأجود أنواع العسل اليمني سواء السدر والسُمرة أو المراعي والضهية والصورب والطلح وغيرها التي تتجاوز 15 نوعا.

ونبه فهد شايع من بعض المشاكل التي توثر على هذا القطاع، مثل أولاً: الاحتطاب الجائر للاشجار وخصوصا اشجار السدر التي عمر بعضها فوق مئه عام واكثر حيث يضر المراعي ويؤدي الى التصحر وقةه المرعى.

ثانيا: التغذية السكرية للنحل أوقات المواسم وأيام تواجد الزهرة، وذلك من قبل البعض بحثا عن الكمية وليس عن الجودة حيث يسبب إضعاف الجودة في العسل واعتباره عسل للتغذية وليس للعلاج.

ثالثا: منع ضرب المبيدات والاسمدة في أماكن الزراعة القريبة لمناطق رعي النحل كون هذا يسبب هلاك النحل وموته وقد حدث ذلك قبل عامين لبعض النحالين، نفوق كميات كبيرة من خلايا النحل قدرت بعشرات الملايين في بعض أماكن العصيمات والمناطق الشمالية، متمنيا من الجهات المختصة متابعة الحد من الاحتطاب الجائر وتوجيه مكاتب الزراعة بجميع المديريات ان يفرضوا الرقابة على عدم استخدام المبيدات وقت ايام الموسم ووقت رعي النحل في أيام انتاج العسل.

من جهته قال مجاهد حسين علي السعدي عن (ثمرات حضرموت للعسل اليمني) إن المهرجان فرصة لالتقاء الكثير من النحالين ومنتجي وتجار العسل وكذا الجمعيات والمهتمين بالعسل، من مختلف المناطق وعرض وإبراز مختلف أنواع العسل اليمني الذي يعتبر الأفضل على مستوى العالم، وكذا إيصال رسائل النحالين ومنتجي العسل الى الجهات المختصة لحل الاشكاليات والعوائق التي تقف أمامهم، وتمنياً تعزيز الجهود لحل هذه الاشكاليات وإزالة كل ما يعيق تطوير انتاج وتسويق العسل اليمني.

بدوره أوضح الأخ أسامة الاشموري عن (كوكب النحل للعسل اليمني) أن الاجراءات التي اتخذت في المنافذ بحق المسافرين اليمنيين ومنع حمل بضائع أو رسائل أثر بشكل كبير على تسويق العسل الى دول الجوار والخارج بشكل عام، وأن المشاركة في المهرجان لإبراز العسل بالشكل الذي يليق بشهرته وسمعته وجودته العالمية، وفرصة لإيصاله الى المستهلك بسهولة وجودة، خاصة أن المهرجان الرابع تميز عن سابقيه من المهرجانات بالعسل الدوائي من المحميات النحلية الطبيعية تحت إشراف وحدة العسل، متمنيا حل المشاكل مثل تنظيم النحالين المزدحمين في الاودية والاحتطاب والمبيدات والتسويق والرقابة على العسل المستورد وغيرها.

أما مدير محل فضائل وحمدي مرجان للعسل اليمني محمد علي فضائل، أبدى اعجابه بالمهرجان الذي يعد تظاهرة طيبة تسهم في إبراز العسل اليمني والترويج له ونشر الوعي المجتمعي عن العسل ومكانته وشهرته العالمية وجودته وقيمته الغذائية والدوائية، وجذب المستهلك لدعم هذا المنتج الوطني المهم، داعيا المواطنين زيارة المهرجان والتعرف عن قرب على مختلف أنواع العسل اليمني الطبيعي ومن مختلف المناطق.

من جهته أشار طارق الجور للعسل الشعثي الى إيجابية إقامة المهرجان وأنه خطوة جيدة يستفيد منها النحالين ومتتجي وتجار العسل وكذا المستهلكين من خلال التعرف على انواع العسل اليمني، وكذا لتعزيز شهرته والترويج له، وأن الغرض من المشاركة في المهرجان لإشهار العسل اليمني، آملا من الجهات المختصة إيقاف الاحتطاب الجائر للاشجار التي تتغذى منها النحل، وكذا إيقاف استيراد العسل الخارجي بشكل نهائي.

بدوره تحدث النحال عابد محمد هراش عن الخطوات الايجابية للمهرجان والتنظيم الناجح، إلا أنه طالب بحل المشاكل التي تعيق النحالين ومنتجي العسل، منها صعوبة التصدير وكذا الايقاف النهائي لإضافة النكهات على العسل خاصة مع ضعف وعي المستهلك عن العسل وجودته، وكذا المبيدات الزراعية التي تبيد النحل والاحتطاب الجائر والمضايقات في بعض النقاط الامنية، وأنه يطرح هذه المطالب بعد أن قال القائم بأعمال رئيس الوزراء بأن على النحالين طرح مشاكلهم على العلن.