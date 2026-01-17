تفعيل السند الإلكتروني لنظام الموارد الزكوية بالأمانة

تفعيل السند الإلكتروني لنظام الموارد الزكوية بالأمانةدشّن مكتب الهيئة العامة للزكاة بأمانة العاصمة اليوم تفعيل السند الإلكتروني لنظام الموارد الزكوية في خطوة نوعية تهدف إلى تطوير منظومة العمل الزكوي وتحقيق أعلى مستويات التنظيم والشفافية في عمليات التحصيل.

وجرى التدشين بحضور مدير عام مكتب الهيئة العامة للزكاة بأمانة العاصمة الشيخ محمد العلفي ومدير عام التطوير بالهيئة علي عزمان حيث يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الهيئة الرامية إلى توحيد وتنظيم عملية التحصيل الزكوي عبر نظام إلكتروني متكامل.

وأوضح القائمون على النظام أن تفعيل السند الإلكتروني سيسهم في ضبط عملية التحصيل في مختلف الفروع من خلال توفير مؤشرات دقيقة وفورية للحصيلة اليومية بما يتيح معرفة الإيرادات بشكل واضح ويساعد في تعزيز الرقابة والمتابعة المالية.

وأشاروا إلى أن تفعيل هذه العملية سيؤدي إلى إيقاف العمل بالسندات الورقية أو الصادرة خارج النظام مع اعتماد السند الإلكتروني كخيار وحيد للتحصيل وهذا بحد ذاته سيسهم في تصحيح بيانات المكلفين وضمان دقتها لارتباط السند مباشرة بالبيانات المسجلة في النظام.

ويأتي تدشين السند الإلكتروني ضمن خطة مكتب الهيئة بالأمانة للارتقاء بالعمل الزكوي مع مطلع عام 2026م بما يهدف تحسين مستوى التحصيل وتعزيز مبادئ الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد الزكوية.