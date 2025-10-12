أخبار اليمن : الخدمة المدنية تعلن الثلاثاء المقبل إجازة رسمية

دوت الخليج -

الخدمة المدنية تعلن الثلاثاء المقبل إجازة رسمية

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة للجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط أن يوم الثلاثاء المقبل الـ ٢٢ من ربيع الآخر 1447هـ الموافق ١٤ أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة العيد الـ٦٢ لثورة الـ ١٤ من أكتوبر المجيدة. الخدمة المدنية تعلن الثلاثاء المقبل إجازة رسميةأعلنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة للجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط أن يوم الثلاثاء المقبل الـ ٢٢ من ربيع الآخر 1447هـ الموافق ١٤ أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة العيد الـ٦٢ لثورة الـ ١٤ من أكتوبر المجيدة. وأوضحت وزارة الخدمة المدنية أن ذلك يأتي استناداً للمادة (3) الفقرة (6) من قانون الاجازات والعطلات الرسمية رقم (2) لعام 2000م. وبهذه المناسبة رفعت وزارتا الخدمة المدنية والتطوير الاداري والإعلام والمؤسسات التابعة لها، أحر التهاني وأطيب التبريكات لقائد الثورة ورئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى وحكومة التغيير والبناء وكافة أبناء الشعب اليمني العظيم ومنتسبي القوات المسلحة والأمن المرابطين في مواقع العزة والكرامة والبطولة.

(سبأ)

