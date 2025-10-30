أخبار اليمن : الاتحاد الآسيوي يعاقب العراق وعُمان

الاتحاد الآسيوي يعاقب العراق وعُمان
قرر الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، اليوم الاربعاء، تغريم الاتحادين العراقي والعماني مبلغ 3 الاف دولار لكل منهما بسبب أفراد تابعين للمنتخبين ارتكبوا سلوكاً خارجاً عن الروح الرياضية.
وجاء التغريم بموجب المادة 54 للنظام، والذي حدث خلال مباراة المنتخبين في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً في ايلول الماضي.
وكان المنتخب العراقي الأولمبي حقق فوزاً صعباً على نظيره العماني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية للمجموعة السابعة في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا المقامة في كمبوديا.
وتمكن المنتخب الاولمبي العراقي من الفوز على نظيره السعودي ضمن منافسات الجولة الثالثة لنهائيات كأس آسيا السادسة للمنتخبات الأولمبية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.
