بحضور تامر عبدالمنعم.. ملتقى أفلام المحاولة يختتم فاعلياته في دورته السابعة بقصر السينما

القاهرة - محمد ابراهيم - خلال حفل ختام ملتقى أفلام المحاولة .. بمشاركة 27 فيلما روائيا قصيرا وتسجيليا بحضور تامر عبدالمنعم

حضر الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة ومدير عام الإدارة العامة للثقافة السينمائية ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية حفل ختام ملتقى أفلام المحاولة في دورته السابعة والذي إنتهت فعالياته منذ قليل بقصر السينما واقيمت فاعليات الملتقى ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان مستشار وزير الثقافة لشئون الهيئة العامة لقصور الثقافة.

ملتقى أفلام المحاولة يختتم فاعلياته في دورته السابعة بقصر السينما

يقام ملتقى أفلام المحاولة تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير المشروعات الخاصة بالإدارة العامة للثقافة السينمائية.

بدأ حفل ختام ملتقى أفلام المحاولة بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم قدمت فرقة الغوري للموسيقى العربية مجموعة من الأغاني.

شارك في المسابقة الرسمية للملتقى 33 فيلما روائيا قصيرا وتسجيليا وقامت لجنة المشاهدة باختيار 27 فيلما للمشاركة في المسابقة الرسمية.

كما قامت إدارة ملتقى أفلام المحاولة بتكريم لجنة تحكيم الملتقى وهم الأستاذ الدكتور أشرف محمد رئيسا، المخرج عادل عوض، مدير التصوير حسين بكر أعضاء اللجنة.

بعدها بدأت إدارة الملتقى تكريم أعضاء لجنة المشاهدة وهم المخرج عصام حلمي رئيسا، المنتيرة الناقدة نشوى نبيل، مدير التصوير زايد نايف أعضاء اللجنة.

وفي لفتة إنسانية قدمت إدارة ملتقى أفلام المحاولة مجموعة من التكريمات للسادة الإداريين ومنظمين الملتقى وهم رشا إبراهيم راشد، هالة محمد عبده، هتان عبد العظيم.

وبعد الإطلاع على الأعمال المتقدمة من السادة المشتركين قررت لجنة التحكيم منح الجوائز التالية:-



١ـ شهادة تقدير فرع المونتاج "جائزة سعيد الشيخ" وذهبت إلى المونتير عبدالرحمن البدري عن فيلم الأرض عرض.

٢ـ شهادة تقدير فرع التصوير "جائزة عبدالعزيز فهمي" وذهبت إلى

المصور أمجد رياض عن فيلم حظ سعيد.

٣ـ شهادة تقدير فرع السيناريو "جائزة لينين الرملي" وذهبت إلى السيناريست عبدالله خالد عبدالله عن فيلم مرفوض.

٤ـ شهادة تقدير فرع التمثيل "جائزة فريد شوقي" وذهبت إلى الفنان أدهم محمد عن فيلم خطأ ليلي

٥ـ شهادة تقدير فرع الإخراج "جائزة سمير سيف" وذهبت إلى

المخرج محمد حامد سلامة عن فيلم نبت الأرض.

٦ـ شهادة تقدير فرع الإخراج "جائزة سمير سيف" وذهبت إلى

المخرج أحمد شيمي عن فيلم الشطار.

٧ـ جائزة لجنة التحكيم الخاصة "جائزة صلاح مرعي" وذهبت إلى

المخرج محمد عادل عن فيلم رسينما.

٨ـ أفضل فيلم تسجيلي قصير جائزة "رمسيس مرزوق" وذهبت إلى فيلم روح للمخرجة يمنى صالح.

٩ـ أفضل فيلم تسجيلي قصير "جائزة رمسيس مرزوق" وذهبت إلى فيلم معبد فيلة للمخرج هتان عبد العظيم.

١٠ـ أفضل فيلم روائي قصير "جائزة وحيد حامد" وذهبت إلى فيلم عين للمخرجة إسراء صبري.

وفي نهاية الحفل صعد الفائزون لإلتقاط الصور التذكارية مع الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الإدارة العامة للثقافة السينمائية والأستاذة سهام بحر مدير قصر السينما.