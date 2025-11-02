أخبار اليمن : الوهباني يعزي بوفاة الدكتور عارف حسان

الوهباني يعزي بوفاة الدكتور عارف حسانبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الدكتور عارف عبدالعليم حسان، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني في مجال الطب.

وأشاد الوهباني، في البرقية التي بعث بها إلى الشيخ عبدالسلام عبدالعليم والدكتور محمد عبدالعليم حسان رئيس لجنة التخطيط بالمجلس المحلي بمديرية شرعب الرونة وإلى نجل الفقيد الدكتور محمد عارف عبدالعليم حسان، بمناقب الفقيد، ودورة الإنساني في المجال الطبي، واسهاماته في خدمة ورعاية المرضى والتخفيف عنهم وإخلاصه وتفانيه في أداء واجبه.

وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه ومواساته لأشقاء الفقيد وأولاده وجميع أسرته وآل حسان كافة في مديريتي شرعب الرونة وجبل حبشي محافظة تعز بهذا المصاب.. مبتهلاً إلى الله -العلي القدير- أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وزملائه ومحبيه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".