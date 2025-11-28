نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأقدام العربية.. روما يهزم ميتييلاند بـ "العيناوي والشعراوي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أوقف روما الإيطالي انطلاقة ضيفه ميتييلاند الدنماركي المثالية في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 2-1، اليوم الخميس، في الجولة الخامسة للمسابقة القارية.

وافتتح المغربي نيل العيناوي التسجيل لروما مبكرًا في الدقيقة السابعة، وأضاف زميله المخضرم، صاحب الأصول المصرية، ستيفان الشعراوي، الهدف الثاني في الدقيقة 83، فيما تكفل البرازيلي باولو فيكتور دا سيلفا بإحراز هدف ميتييلاند الوحيد في الدقيقة 86.

ورغم الخسارة، بقي ميتييلاند، الذي فاز في لقاءاته الأربعة الأولى بالبطولة، في الصدارة برصيد 12 نقطة، في حين ارتفع رصيد روما إلى 9 نقاط في المركز الحادي عشر مؤقتًا لحين انتهاء باقي لقاءات تلك الجولة.

وحقق بورتو البرتغالي انتصارًا كبيرًا 3-0 على ضيفه نيس الفرنسي، لينعش آماله في التأهل للأدوار الإقصائية في البطولة.وعلى ملعب (دراغاو)، أحرز الإسباني غابرييل فيغا الهدف الأول لبورتو في الثواني الأولى من عمر اللقاء، وعاد اللاعب ذاته لهز الشباك من جديد، مسجلًا الهدف الثاني للفريق البرتغالي في الدقيقة 33، وتكفل مواطنه صامويل اوموروديون بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 61 من ركلة جزاء.

ورفع بورتو رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس مؤقتًا، في حين ظل نيس قابعًا في مؤخرة الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وتقدم أستون فيلا الإنجليزي لوصافة الترتيب مؤقتًا، عقب انتصاره المثير 2-1 على ضيفه يونغ بويز السويسري في اللقاء الذي أقيم على ملعب فيلا بارك بمدينة برمنغهام الإنجليزية.

وسجل الهولندي دونيايل مالين هدفي أستون فيلا في الدقيقتين 27 و42، في حين سجل جويل مونتيرو هدف يونغ بويز الوحيد في الدقيقة 90.

بتلك النتيجة، رفع أستون فيلا رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني مؤقتًا، بينما توقف رصيد يونغ بويز عند 6 نقاط في المركز الرابع والعشرين.

وأسفرت باقي المباريات، التي أقيمت في ذات الجولة اليوم عن فوز سيلتيك الإسكتلندي على مضيفه فينورد روتردام الهولندي 3-1، وليل الفرنسي على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي 4-0، ولودوجوريتس رازاغراد البلغاري على ضيفه سيلتا فيغو الإسباني 3-2.

في المقابل، تعادل فنربخشه التركي 1-1 مع ضيفه فرينتسيفاروش المجري، وباوك سالونيك اليوناني مع ضيفه بران النرويجي بالنتيجة نفسها، كما تعادل فيكتوريا بلزن التشيكي مع ضيفه فرايبورغ الألماني دون أهداف.