أخبار اليمن : إعلان هـام من وزارة التربية في صنعاء

إعلان هـام من وزارة التربية في صنعاء
أعلنت وزارة التربية والتعليم تأخير طابور الصباح بمدارس المحافظات المتأثرة من امتداد الكتلة الهوائية الباردة إلى الساعة الثامنة صباحاً اعتباراً من يوم السبت 1 نوفمبر 2025.
وأكد الوزارة، أن هذا التعميم يأتي بناءً على توصيات الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد - قطاع الأرصاد الجوية بخصوص اتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة لتفادي تأثيرات الأجواء الباردة خلال ساعات الصباح الباكر حرصاً على صحة وسلامة الطلاب والطالبات، وتجنيبهم لفحات البرد خاصة طلاب الصفوف الأولى كونهم الأكثر عرضة للتأثر بموجة البرد.
وأهاب التعميم بمدراء مكاتب التربية والتعليم في أمانة العاصمة والمحافظات باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتعويض أي فاقد تعليمي ناتج عن تأخر بدء الحصة الأولى.
