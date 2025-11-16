أخبار اليمن : اكتشاف نوع جديد من الكهوف على المريخ

اكتشاف نوع جديد من الكهوف على المريختمكن فريق علمي من جامعة شينزين الصينية من رصد أول دليل على وجود نوع جديد من الكهوف على الكوكب الأحمر، ربما وفر في الماضي الظروف الملائمة لاحتضان حياة غريبة.

ويعتقد العلماء أن هذه الكهوف الجوفية تشكلت على الأرجح بفعل إذابة الماء للصخور، وهي عملية جيولوجية معروفة على الأرض باسم "الكهوف الكارستية" (karstic cave).

واستند الفريق في اكتشافه إلى دراسة ثمانية مواقع محتملة للكهوف، تقع في منطقة "هيبروس فالييس" (Hebrus Valles) بنصف الكرة الشمالي للمريخ.

وفي ورقة بحثية نشرت بمجلة he Astrophysical Journal Letters، كشف الفريق أن تحليلا للبيانات الطيفية من مسبار "مارس غلوبال سورفايور" التابع لناسا أظهر أن الصخور حول هذه المواقع غنية بالكربونات والكبريتات - وهي أنواع من الصخور يذيبها الماء بسهولة.

كما أن النماذج ثلاثية الأبعاد التي أنشأها الفريق كشفت أن أشكال هذه التكوينات تتطابق مع تلك الناتجة عن الانهيارات المائية.

ويعد هذا الاكتشاف تمييزا مهما، فمعظم الكهوف المكتشفة سابقا على المريخ كانت أنابيب حمم بركانية تشكلت بفعل النشاط البركاني. لكن هذه الدراسة تقدم أدلة قوية على أن هذه الكهوف نحتت بفعل الماء.

ويؤكد الباحثون أن هذه الكهوف يجب أن تكون ضمن الأولويات القصوى للبعثات المستقبلية إلى المريخ، وذلك لسببين رئيسيين:

البحث عن آثار الحياة: قد تحتوي هذه الكهوف على آثار لحياة مريخية قديمة، حيث وفرت في الماضي بيئة مائية مستقرة ومحمية من الإشعاع والعوامل الخارجية.

ملاذ للبشر: حتى لو لم تكتشف حياة فيها، يمكن لهذه الكهوف أن توفر ملاذا طبيعيا آمنا لرواد الفضاء المستقبليين، تحميهم من العواصف الترابية الشديدة والإشعاع ودرجات الحرارة القصوى على السطح.

ويعد هذا الاكتشاف خطوة مهمة في فهم التاريخ الجيولوجي للمريخ وفتح آفاق جديدة للبحث عن الحياة خارج الأرض، كما يضع أسسا لاستكشاف أكثر فعالية للكوكب الأحمر في المستقبل.*وكالات

