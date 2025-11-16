الاحتلال يواصل إغلاق يعبد لليوم العاشر

الاحتلال يواصل إغلاق يعبد لليوم العاشرواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق مداخل بلدة يعبد جنوبي جنين بالضفة الغربية، لليوم العاشر على التوالي.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال أغلقت مداخل يعبد الأسبوع الماضي بالسواتر الترابية، ما عدا المدخل الرئيسي ومنعت دخول المواطنين وخروجهم منها، وأجبرت عددا من العائلات على ترك منازلهم، وحولتها إلى ثكنات عسكرية.

وأضافت أن جنود الاحتلال أجبروا أصحاب المنازل المجاورة للمنازل التي حولوها لثكنات عسكرية على مغادرتها، فيما تستمر عمليات المداهمة لعدد من المنازل، وتفتيشها.

وفي طوباس، أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مخيم الفارعة.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصاب.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم بعدة دوريات عسكرية وانتشرت داخله، بعد اقتحام بلدة عقابا ومدينة طوباس والانسحاب منهما باتجاه المخيم.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيدها في مختلف مناطق الضفة الغربية، بتنفيذ حملات دهم واعتقالات، وإغلاق مداخل للبلدات والمدن.