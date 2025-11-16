منتخب الناشئين ينهي معسكر صنعاء ويغادر غداً

منتخب الناشئين ينهي معسكر صنعاء ويغادر غداًأنهى المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم معسكره الداخلي في العاصمة صنعاء، استعداداً لخوض التصفيات الآسيوية، المقرر إقامتها في قيرغيزستان خلال الفترة 22-30 نوفمبر الجاري.

ويخوض ناشئو اليمن التصفيات ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات قيرغيزستان المستضيف، غوام، كمبوديا، باكستان، لاوس، وذلك بعد إعلان الجهاز الفني بقيادة المدرب هيثم الأصبحي القائمة النهائية للمنتخب والمكونة من 23 لاعباً.

وضمت التشكيلة النهائية للأحمر اليمني الصغير كل من "أحمد عبده علي الجليدى، أحمد ناصر محسن حسین، أكرم عبد الكريم محمد، أنس سالم الخضر شيخ الدوح، أيمن محمد عبد الله العبادي، أيوب وضاح محمد المظلوفي، رياض محمد أحمد عبد الوهاب، الزبير عبد الله محمد الهمشامي، عبد الباسط بشير عبد الله سيلان، عبد الرحمن رمزي علي القيلي، عبد علي مسعود بشير، علي شفيق علي غالب الوصابي، علي محمد علي المفدي، عمرو وسيم عمرو الجريزي، فهد صلاح صالح حسين الفقيه، ليث أحمد حاتم أحمد إسماعيل، محسن سالم أحمد طالب، محمد إبراهيم أحمد السندائي، محمد صادق حمود علي عزيز، هيثم توفيق حسن محمد الفقيه، يوسف أحمد محمد عبدالله فاضل".

ويستهل منتخب اليمن للناشئين مباراته الأولى في التصفيات السبت المقبل أمام قيرغيزستان، فيما يخوض مباراته الثانية أمام منتخب غوام الإثنين 24 نوفمبر، ويواجه في الثالثة كمبوديا الأربعاء، بينما يلعب مباراته الرابعة يوم الجمعة أمام نظيره الباكستاني، ويختتم مباراته أمام لاوس الأحد 30 نوفمبر.

هذا وتغادر بعثة منتخبنا الوطني للناشئين صباح غدٍ الإثنين إلى عدن ومنها إلى قيرغيزستان.