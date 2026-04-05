أخبار اليمن : الأمطار مستمرة.. احذروا السيول والانهيارات

الأمطار مستمرة.. احذروا السيول والانهيارات
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار رعدية متفرقة ومتفاوتة الشدة على عدد من المحافظات.
وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفرقة ومتفاوتة الشدة على محافظات صعدة، عمران، حجة، المحويت، صنعاء، ريمة، ذمار، إب، تعز، الضالع، البيضاء، سهل تهامة وعلى أجزاء من مرتفعات لحج وأبين.
وحذر المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن العواصف الرعدية ونصح بعدم التواجد بالقرب من الأعمدة الكهربائية والأشجار العالية.
كما حذر من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب.
