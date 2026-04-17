9838 شهيداً ومصاباً في لبنان منذ مارس
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الماضي، بلغت 2294 شهيداً و7544 مصابا، مشيرة إلى أنها حصيلة غير نهائية.
وأوضحت الوزارة في بيان، أنه من ضمن هذه الحصيلة 100 شهيد من المسعفين والعاملين في القطاع الصحي و233 مصاباً.
وأشارت إلى أنها ستعلن لاحقا عن الحصيلة النهائية بعد الانتهاء من رفع الأنقاض وانتشال الجثث وإجراء فحوص الحمض النووي للتعرف على الهويات.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن مساء أمس الخميس، عن التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 10 أيام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : 9838 شهيداً ومصاباً في لبنان منذ مارس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.