كشف الفنان أحمد حلمي عن موهبة فنية جديدة بعيداً عن عالم التمثيل؛ حيث فاجأ جمهوره بدخوله مجال الرسم، من خلال لوحة بورتريه لزوجته الفنانة منى زكي، كان قد رسمها قبل 27 عامًا.
وقد نشر حلمي عبْر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، صورة اللوحة والتي تعود لعام 1999، وظهرت فيها منى زكي بملامح شبابية، بأسلوب فني لافت يعتمد على التباين القوي بين الألوان.
وقد علّق أحمد حلمي على الصورة قائلاً: "صورة منى دي رسمتها سنة 1999. بالزيت، بـ3 ألوان بس: أحمر وأبيض وأسود".
ولاقت اللوحة تفاعلاً واسعاً من الجمهور، الذين أشادوا بموهبة أحمد حلمي التشكيلية؛ مؤكدين أن العمل يعكس جانباً إبداعياً مختلفاً للفنان، وقدرته على التعبير عن مشاعره بأساليب فنية متنوّعة بعيداً عن الشاشة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد حلمي يعرض صورة رسمها لمنى زكي بالزيت قبل 27 سنة كشف الفنان أحمد حلمي عن موهبة فنية جديدة بعيدا عن عالم التمثيل حيث فاجأ جمهوره بدخوله مجال الرسم من خلال لو إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع موقع الجمال وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.