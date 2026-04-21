أحمد حلمي يعرض صورة رسمها لمنى زكي بالزيت قبل 27 سنة كشف الفنان أحمد حلمي عن موهبة فنية جديدة بعيدا عن عالم التمثيل حيث فاجأ جمهوره بدخوله مجال الرسم من خلال لو إقرأ المزيد

كشف الفنان أحمد حلمي عن موهبة فنية جديدة بعيداً عن عالم التمثيل؛ حيث فاجأ جمهوره بدخوله مجال الرسم، من خلال لوحة بورتريه لزوجته الفنانة منى زكي، كان قد رسمها قبل 27 عامًا.

وقد نشر حلمي عبْر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، صورة اللوحة والتي تعود لعام 1999، وظهرت فيها منى زكي بملامح شبابية، بأسلوب فني لافت يعتمد على التباين القوي بين الألوان.

وقد علّق أحمد حلمي على الصورة قائلاً: "صورة منى دي رسمتها سنة 1999. بالزيت، بـ3 ألوان بس: أحمر وأبيض وأسود".

ولاقت اللوحة تفاعلاً واسعاً من الجمهور، الذين أشادوا بموهبة أحمد حلمي التشكيلية؛ مؤكدين أن العمل يعكس جانباً إبداعياً مختلفاً للفنان، وقدرته على التعبير عن مشاعره بأساليب فنية متنوّعة بعيداً عن الشاشة.