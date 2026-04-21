الشراء الموحد: ملتزمون بسداد جميع مستحقات شركات الأدوية.. ولا توجد متأخرات تتجاوز 120 يومًا

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 أبريل 2026 10:14 مساءً - محمد أحمد _ أكد الدكتور هشام بدر، نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، نجاح الهيئة في إحكام السيطرة على ملف المديونيات المستحقة لشركات التوريد، مشيرًا إلى أنه منذ بداية العام المالي الحالي وحتى الآن لا توجد أي مستحقات متأخرة تتجاوز 120 يومًا.

وأوضح بدر خلال مؤتمر صحفي على هامش افتتاح الخط الجديد لإنتاج قطرات العيون بمصنع شركة فاركو بالإسكندرية، أن الهيئة تلتزم بسداد جميع مستحقات شركات الأدوية منذ استلامها وخلال 120 يومًا بصورة منتظمة، بما يمثل حافزًا قويًا للموردين للتوسع في نشاطهم وزيادة ضخ المستحضرات الدوائية داخل السوق الحكومي.

وأشار إلى أن انتظام السداد يسهم في تعزيز ثقة الموردين في منظومة الشراء الموحد، ويشجعهم على المشاركة بفاعلية في عمليات التوريد، بما يدعم استقرار سوق الدواء ويضمن تلبية احتياجات الجهات الصحية المختلفة بكفاءة.

ونوه بدر إلى أن الهيئة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة لتطوير سلوك الموردين، بما يسهم في تحسين كفاءة منظومة الإمداد الدوائي وتسريع وصول المستحضرات إلى الجهات الحكومية.

وأوضح أن تغيير سلوك الموردين ينعكس بشكل مباشر على سلاسة إجراءات التوريد وتوافر الأدوية، مشيرًا إلى أن تطبيق المنظومات الرقمية الحديثة، وعلى رأسها منظومة إدارة التوريد الإلكتروني، يتيح للموردين التسجيل وفتح الاعتمادات والتعامل بشكل مباشر ومنظم، بما يقلل من الفجوات الزمنية في التوريد.

وأضاف أن الإطار التنظيمي الحالي يتيح فترات زمنية محددة لصلاحية أوامر التوريد، وفي حال عدم الالتزام بها، يمكن إعادة الطرح وفتح تعاقدات جديدة، وهو ما يسهم في تسريع وتيرة الإمداد وضمان استمرارية توافر الأدوية داخل الجهات الحكومية.

وشدد بدر على أن الهيئة تضطلع بمسؤولية رئيسية في ضمان توفير الدواء الآمن والفعّال، إلى جانب إدارة سلاسل الإمداد للأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، رغم التحديات العالمية والمحلية.

وأشار إلى أن الدولة نجحت في تحقيق نسب مرتفعة من الاكتفاء الذاتي في الأدوية، بفضل الاعتماد على التصنيع المحلي، بينما لا تزال هناك حاجة لتعزيز توطين صناعة الأجهزة الطبية لتقليل الضغط على العملة الأجنبية.

واضاف أن مصر تستهدف جذب الاستثمارات في القطاع الصحي، خاصة في مجالات التصنيع الدوائي والأجهزة الطبية، بما يدعم تحقيق الأمن الدوائي ويعزز من قدرات الدولة الإنتاجية والتصديرية.

