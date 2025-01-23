تراجع أسعار الذهب مع تعافي الدولار

تراجع أسعار الذهب مع تعافي الدولارتراجعت أسعار الذهب اليوم، بعدما اقتربت في الجلسة الماضية من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، وذلك وسط استعادة الدولار لقوته، وفي وقت يترقب فيه المستثمرون إشارات جديدة على السياسات التجارية التي ستتبعها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2751.99 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن وصل إلى 2763.43 دولار أمس، وهو أعلى مستوى منذ 31 أكتوبر، عندما بلغ مستوى غير مسبوق عند 2790.15 دولار.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 بالمئة إلى 2760.20 دولار.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 30.63 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 944 دولارا، كما خسر البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 970.55 دولار.