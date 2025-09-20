دوت الخليج -

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية

أغلقت المؤشرات في بورصة "وول ستريت" الأمريكية على ارتفاع في نهاية تعاملات اليوم السبت. ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكيةأغلقت المؤشرات في بورصة "وول ستريت" الأمريكية على ارتفاع في نهاية تعاملات اليوم السبت. وارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بمقدار 32.05 نقطة، أو 0.47 بالمائة، ليغلق عند مستوى 6662.84 نقطة، كما صعد المؤشر "ناسداك" المجمع بـ 156.30 نقطة، أو 0.69 بالمائة، ليبلغ 22625.48 نقطة. وكسب المؤشر "داو جونز" الصناعي 165.45 نقطة أو 0.36 بالمائة مسجلا 46315.77 نقطة.

