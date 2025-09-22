دوت الخليج -

بورصة الكويت تغلق على انخفاض

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 26.08 نقطة بنسبة 0.30 في المئة ليبلغ مستوى 8794.74 نقطة. بورصة الكويت تغلق على انخفاضأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 26.08 نقطة بنسبة 0.30 في المئة ليبلغ مستوى 8794.74 نقطة. وتم تداول 499.8 مليون سهم عبرتنفيذ 24465 صفقة نقدية بقيمة 96.11 مليون دينار كويتي "نحو 292.17 مليون دولار". وتراجع مؤشر السوق الرئيسي 62.48 نقطة بنسبة 0.77 في المئة ليبلغ مستوى 8039.44 نقطة من خلال تداول 304.4 مليون سهم عبر إبرام 15795 صفقة نقدية بقيمة 45.2 مليون دينار كويتي "نحو 137.4 مليون دولار". وانخفض مؤشر السوق الأول 18.28 نقطة بنسبة 0.19 في المئة ليبلغ مستوى 9417.70 نقطة من خلال تداول 195.4 مليون سهم عبر تنفيذ 8670 صفقة بقيمة 50.8 مليون دينار كويتي "نحو 154.4 مليون دولار". كما تراجع مؤشر "رئيسي 50" 102.40 نقطة بنسبة 1.23 في المئة ليبلغ مستوى 8197.80 نقطة من خلال تداول 216 مليون سهم عبر إبرام 9947 صفقة نقدية بقيمة 34.9 مليون دينار كويتي "نحو 106 ملايين دولار".

