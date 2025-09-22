الذهب يحلق مسجلاً قمة جديدة

الذهب يحلق مسجلاً قمة جديدةسجلت أسعار الذهب ارتفاعا قرب أعلى مستوى على الإطلاق خلال تعاملات ، اليوم الإثنين ، وسط ترقب بيانات اقتصادية وتصريحات لمسؤولين في الفدرالي الأميركي.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول بنحو 0.6% إلى 3727.2 دولار للأونصة، فيما صعيد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.3% مسجلاً 3692.79 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 43.20 دولارًا للأونصة، لتقترب من أعلى مستوى في 14 عامًا، بينما تراجع البلاتين 0.4% إلى 1398.40 دولارًا، وصعد البلاديوم 0.1% إلى 1150.75 دولارًا.