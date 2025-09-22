الذهب يحلق مسجلاً قمة جديدة
سجلت أسعار الذهب ارتفاعا قرب أعلى مستوى على الإطلاق خلال تعاملات ، اليوم الإثنين ، وسط ترقب بيانات اقتصادية وتصريحات لمسؤولين في الفدرالي الأميركي.
وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول بنحو 0.6% إلى 3727.2 دولار للأونصة، فيما صعيد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.3% مسجلاً 3692.79 دولار للأونصة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 43.20 دولارًا للأونصة، لتقترب من أعلى مستوى في 14 عامًا، بينما تراجع البلاتين 0.4% إلى 1398.40 دولارًا، وصعد البلاديوم 0.1% إلى 1150.75 دولارًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذهب يحلق مسجلاً قمة جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.