استقرار الأسهم الأوروبية

استقرار الأسهم الأوروبيةاستقرت الأسهم الأوروبية اليوم إذ بددت خسائر في شركات صناعة السيارات مكاسب أسهم التكنولوجيا، بينما ينتظر المستثمرون تعليقات من عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق اليوم.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 553.9 نقطة، فيما تراجعت الأسهم الإسبانية 0.9 بالمائة لتتخلّف عن البورصات الإقليمية.

وانخفض سهم بورشه الألمانية 4.7 بالمائة، بعدما خفضت شركة السيارات الفاخرة توقعاتها للأرباح في عام 2025 بسبب تقليص خططها لتوسيع إنتاج السيارات الكهربائية مع ضعف الطلب.

وتراجع سهم شركة فولكسفاجن، وهي الشركة الأم لبورشه، 4.5 بالمائة، بعدما خفضت هي الأخرى توقعاتها للأرباح في عام 2025.

وصعدت أسهم قطاع التكنولوجيا 0.9 بالمائة مدفوعة بمكاسب شركات تصنيع الرقائق، وارتفع سهم إيه.إس.إم.أل 2.9 بالمائة وسهم إيه.إس.إم.آي 1.9 بالمائة.

وهوى سهم شركة فوجرو الهولندية المتخصصة في البيانات الجغرافية 11.9 بالمائة، بعد أن سحبت توقعاتها السنوية وعزت ذلك إلى "تغيرات كبيرة" في ظروف السوق خلال الأسابيع القليلة الماضية.