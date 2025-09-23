دوت الخليج -

تباين في مؤشرات الأسهم الآسيوية

تباينت مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الثلاثاء، بعد استمرار موجة الارتفاع المتواصلة في بورصة "وول ستريت" لليوم الثالث على التوالي. تباين في مؤشرات الأسهم الآسيويةتباينت مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الثلاثاء، بعد استمرار موجة الارتفاع المتواصلة في بورصة "وول ستريت" لليوم الثالث على التوالي. وصعد مؤشر (ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200) الأسترالي بنسبة 0.6 بالمائة ليصل إلى 10886.1 نقطة، وارتفع مؤشر (كوسبي) في كوريا الجنوبية بنسبة 0.3 بالمائة ليصل إلى 2334.79 نقطة. في المقابل تراجع مؤشر (هانج سنج) في هونج كونج بنسبة 0.8 بالمائة ليصل إلى 25621.25 نقطة، فيما انخفض مؤشر (شنغهاي) المركّب بنسبة 0.1 بالمائة ليصل إلى 3037.88 نقطة.

