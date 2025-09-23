بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

بورصة الكويت تغلق على ارتفاعأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام بـ 75.43 نقطة، أي ما يعادل 0.86 في المئة، ليبلغ مستوى 8884.23 نقطة.

وتم تداول 621.4 مليون سهم عبر 31344 صفقة نقدية بقيمة 130.12 مليون دينار (نحو 395.5 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بـ 57.96 نقطة، أي بنسبة 0.72 في المئة، ليبلغ مستوى 8141.54 نقطة من خلال تداول 424.6 مليون سهم عبر 20738 صفقة نقدية بقيمة 57.2 مليون دينار (نحو 173.8 مليون دولار).

كما كسب مؤشر السوق الأول 83.51 نقطة، أي 0.89 في المئة، ليبلغ مستوى 9508.45 نقطة من خلال تداول 196.7 مليون سهم عبر 10606 صفقات بقيمة 72.8 مليون دينار (نحو 221.3 مليون دولار).

وأضاف مؤشر (رئيسي 50)، 61.82 نقطة، أو 0.74 في المئة، ليبلغ مستوى 8380.84 نقطة من خلال تداول 227.5 مليون سهم عبر 12250 صفقة نقدية بقيمة 40.3 مليون دينار (نحو 122.5مليون دولار).